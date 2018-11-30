ФСО отчиталась о завершении учений в районе Кремля

Специальные тактические учения в районе Московского Кремля завершились, сообщили в ФСО.

В ходе них были отработаны способы пресечения террористических угроз, в том числе и с использованием авиационной техники, тушение пожара, а также оказание экстренной помощи пострадавшим.

"Охватывалась значительная часть территории, отдельные вводные реализовались на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", — отметили в Центре по связям с прессой и общественностью.

22 ноября в социальных сетях и СМИ начали появляться фото и видео вертолетов, которые кружат над Кремлем. Позднее в ФСО пояснили, что техника задействована на учениях спецслужб. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ничего необычного в тренировке нет — Кремль является режимным объектом.