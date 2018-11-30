"Великие имена": итоги всенародного голосования подведут 4 декабря в эфире "России"

Меньше четырех часов остается до финала общественного голосования по проекту "Великие имена России". В некоторых городах идет серьезная борьба. На имя Петра Первого претендуют Петербург и Воронеж, на Ломоносова московский аэропорт Домодедово и Архангельск, на Лермонтова — Пенза и Минводы.

Это в масштабах истории между Княгиней Ольгой и Антоном Чеховым почти десять веков. В масштабах страны их будут разделять всего несколько часов. Обычный перелет из Тюмени в Екатеринбург или, например, из Омска в Краснодар — теперь незабываемое путешествие по страницам истории и литературы.

- Да, здесь я чувствую себя как дома.

Это и есть его родной дом, где гостей встречают медовым чак-чаком, где говорят на звонком и певучем татарском языке, душа которого — Габдулла Тукай.

- Родной язык — святой язык, отца и матери язык! Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг!

С него начинается татарская поэзия и русская литература на татарском. Певец родного языка Габдулла Тукай звучит и в мелодиях курая.

Музыка крымской души — море. Бескрайнее, бурлящее, живое, как на полотнах Ивана Айвазовского. И это ли не волшебство, когда грандиозная стихия замирает в стекле и металле — морская волна в каждой детали воздушной гавани полуострова. Здесь пишут картины юные художники. Делают это по памяти, как это делал и сам Айвазовский.

- Если аэропорт будет называться именем Айвазовского — это будет дополнительный момент, который будет напоминать, что здесь расцветает творчество.

Великие имена выбирает вся Россия! Самара — за Королёва! Выдающийся советский конструктор — абсолютный лидер народного голосования. Магадан — за Высоцкого! Ведь это он всю страну влюбил в Нагайскую бухту.

"Здесь жить трудно, но здесь настоящая жизнь", — говорит о Магадане сын Владимира Высоцкого, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий.

Размах конкурса всероссийский: 47 крупнейших аэропортов страны. Выбирают имена громкие и узнаваемые даже из космоса.

"Имена, которые мы выберем нашим аэропортам, останутся с нами на долгие годы, с ними будут жить наши дети, внуки", — говорят российские космонавты на МКС.

Совсем скоро на Сахалине может появиться аэропорт имени Чехова, где великий писатель впервые в истории провел перепись населения. А может воздушную гавань назовут в честь русского первооткрывателя.

- Как говорил кот Матроскин: "Крузенштерн — человек и пароход".

Почти пять миллионов голосов по всей стране. Национальный конкурс начинает подводить итоги. Победителей объявят уже 4 декабря в эфире телеканала "Россия".