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Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 26 минут назад

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30 ноября 201820:52 Михаил Антонов

Опоздала на G20: дорожные приключения Меркель стали поводом для насмешек

"Во всех смыслах пролетела мимо пленарки G20" — такими цитатами в немецких СМИ сегодня переживают невиданное для немецкой пунктуальности опоздание канцлера Меркель. В эти минуты она все еще где-то над Бразилией, в бизнес-классе обычного гражданского рейса Мадрид — Буэнос-Айрес. Переживают из-за этого и те, кто рассаживал лидеров за круглым столом, чтобы по правую руку от Трампа не было пусто (организаторы все-же попросили Меркель заменить). Трамп не ожидал вместо Меркель увидеть человека с бородой и пожаловался аргентинскому коллеге.

Сейчас Ангела Меркель где-то над Атлантикой. Обычный рейс испанской авиакомпании Iberia. Опаздывает канцлер на мероприятие в Буэнос-Айресе. Инцидент стал поводом для насмешек, журналисты из Вашингтона отпускают шутки и говорят, что нужно было брать Boeing.

Airbus A340 "Конрад Аденауэр" — немецкий борт номер один — остался в Кельне, куда экстренно сел накануне вечером. Внештатная ситуация возникла через час после вылета из Берлина. Журналисты вели разговор с Меркель не под запись в конференц-зале. Затем член экипажа постучался и попросил Ангелу Меркель выйти. Вероятно, тогда ей сообщили о технических проблемах.

Над Северным морем экипаж потерял связь с землей — сломался радиопередатчик. Петля над Голландией и дальше очень нервная и неприятная посадка: выяснилось, что система сброса топлива тоже неисправна, и заправленный для трансатлантического перелета самолет, который на полосе ждали 10 пожарных машин, плюхнулся на землю практически с полными баками. Но все целы.

"Произошла серьезная техническая неисправность. К счастью, у нас превосходный экипаж во главе с самым опытным пилотом", — сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

У канцлера явно были причины похвалить летчиков за профессионализм, но к наземным службам немецких ВВС, в ведении которых находится правительственный парк, должны быть вопросы, тем более, что версию о саботаже, которую ссылаясь на некие источники выдвинула газета Rheinische Post, в самих же Военно-Воздушных силах мгновенно исключили.

Техническое состояние основного правительственного борта, как, собственно, и многих вещей в военном хозяйстве Германии, не в первый раз вызывает недоумение и насмешки. Для недавних учений НАТО в Норвегии исправные танки пришлось наскребать по сусекам, а около месяца назад, когда вице-канцлеру Шольцу понадобилось слетать по делам в Индонезию, оказалось, что проводку "Конрада Аденауэра" погрызли крысы. Резервная машина есть, но сама она не полетит.

Накануне Ангела Меркель больше часа ждала пересадки в аварийном самолете, после чего поехала в гостиницу. Там три часа сна и снова в аэропорт, на рейс до Мадрида, не позавтракав даже, чтобы успеть на Iberia. Делегация при этом сильно похудела, билет не смогли купить даже мужу Меркель, которому пришлось возвращаться в Берлин. А канцлер полетела дальше, навстречу Буэнос-Айресу и, наверняка, шуткам коллег. Возможно, успеет к ужину.

Но в любом случае, это будет только полдороги. Перед немцами стоит серьезная техническая задача 2 декабря вернуть канцлера с другой стороны глобуса. Просматриваются три варианта: полностью исправный самолет с отдохнувшим экипажем, обратный билет на какие-то гражданские авиалинии и последний — попросить Макрона, чтоб подбросил хотя бы до Парижа.

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