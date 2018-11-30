Давид Вилья переберется из Америки в Японию

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья зимой перейдет из клуба "Нью-Йорк Сити" в японский "Виссел Кобе". Таким образом, Вилья снова станет одноклубником Андреса Иньесты.

Давид Вилья перебрался в "Нью-Йорк Сити" из "Барселоны" в 2014 году. Чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы (2008 и 2012) отыграл в МЛЧ четыре сезона. Контракт Давила с "Нью-Йорк Сити" истек , и он намерен сменить и команду, и чемпионат.

Весьма вероятно, что Давид продолжит выступления в японский "Виссел Кобе", где уже играет другой бывший чемпион мира и двукратный чемпион Европы – полузащитник Андрес Иньеста. Футболисты выступили вместе в "Барселоне" и сборной Испании.