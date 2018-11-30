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Археология и история 33 минуты назад

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30 ноября 201820:44 Мария Мясникова

Лицо предка: в Израиле нашли 9000-летнюю каменную маску

Каменная маска из Пней Хевер. Фото: ААР

Редчайшую каменную маску, созданную 9000 лет назад, нашли не археологи. В начале 2018 года об уникальной находке узнали израильские детективы от археологии – специалисты отдела по предотвращению разграбления древностей при Управлении древностей Израиля. Маска была добровольно-принудительно «передана властям», а связанное с ней расследование привело криминалистов и археологов к первоначальному месту находки: полю близ Маале Хевер (Пней Хевер), поселения на юге Хевронского нагорья.

«Эта маска сама по себе – уникальное археологическое открытие. Однако не менее поразительно, что мы теперь знаем конкретное место, где она была найдена. Благодаря этой важнейшей особенности артефакт из Пней Хевер превосходит по своей значимости все остальные известные нам маски того периода», — говорит Ронит Лупу (Ronit Lupu), археолог израильского Управления древностей.

Издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-релиз Управления древностей поясняет, что в мире насчитывается всего 15 «известных масок того периода», причем только две из них имеют подтвержденное происхождение – иными словами, археологи знают, где были найдены эти артефакты и могут относительно уверенно поместить их в исторический и локальный контекст. Остальные 13 масок находятся в частных коллекциях по всему миру, что делает их изучение весьма затруднительным.

В конце ноября ученые поделились первыми результатами исследования маски из Пней Хевер. Артефакт из розовато-желтого песчаника относится к ключевому периоду в истории человечества – в науке он известен под скучным названием «докерамический неолит В», но есть и более поэтическое определение: неолитическая революция.

Это было время глубокой трансформации человечества. Кочевые охотники и собиратели постепенно оценили преимущества оседлой жизни, зародилось сельское хозяйство, основанное на земледелии и животноводстве, появились первые одомашненные растения и животные, первые поселения, позже – первые города и, предсказуемо, первые государства.

«Каменные маски связаны с неолитической революцией. Этот переход сопровождался изменениями в социальной структуре и резким увеличением обрядовой и религиозной активности. Ритуальные артефакты того периода включают антропоморфные фигурки, украшенные человеческие черепа и каменные маски», — говорит Омри Барзилаи, глава исследовательского отдела Управления древностей.


Каменная маска из Пней Хевер. Фото: ААР

Изменение образа жизни не могло не отразиться на системе верований. Культ предков, существовавший с незапамятных времен, тоже получил новое развитие – это объясняет, почему человеческое лицо и тело стали центральным мотивом в искусстве той эпохи. По словам Ронит Лупу, каменную маску использовали в обрядах, связанных с поклонением умершим.

«Маска была частью таких ритуалов и участвовала в поддержании памяти семьи, сохранении наследия, как было принято в то время. Например, археологи находят черепа, захороненные под полом жилищ эпохи неолита, или черепа со следами заботливой обработки – их покрывали гипсом, придавали черты живых и даже вставляли ракушки в пустые глазницы. Каменные маски, такие как маска из Пней Хевер, не только имитируют живое лицо, но и имеют подходящий лицу «размер», поэтому ученые склонны связывать такие маски с культом предков», — говорит Лупу.


Археолог Ронит Лупу примеряет маску из Пней Хевер. Фото: AAP

Оттенок песчаника напоминает цвет человеческой кожи. Четыре отверстия по краям маски указывают на то, что ее либо надевали на лицо, либо крепили к другому предмету. Качество работы древних мастеров вызывает особое уважение: по словам археологов, изготовление маски и шлифовка до идеально гладкой поверхности – очень трудоемкий процесс, требовавший высочайшего уровня владения каменными инструментами.


Маска в профиль. Видны отшлифованные участки и боковое отверстие для крепления. Фото: ААР

Описывая древний артефакт с человеческим лицом, Ронит Лупу не может сдержать искреннего восхищения: «Просто потрясающе, что мы нашли столь искусно выполненную каменную маску. Поверхность песчаника была полностью отшлифована, черты «лица» совершенны и симметричны, даже скулы подчеркнуты! У этой маски замечательный нос, а в области рта различимы зубы».

Ученым известны и другие маски докерамического неолита, найденные в южной части Хевронского нагорья. Маска из Пней Хевер поддержала доминирующую гипотезу, что в древности этот район был центром «производства» подобных масок и связанных с ними ритуалов – возможно, этим объясняется высочайшее качество каменного артефакта.

Об искусстве и верованиях той эпохи мы также рассказывали в статье, посвященной замечательной находке в Турции: «Чья-то любимая бабушка? Найдена уникальная статуэтка эпохи неолита».

Не менее любопытна история маски, найденной на другом континенте – о ней мы рассказывали в материале «Не только Перу: как медная маска из Аргентины изменила историю южноамериканской металлургии».

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