Профессорские мегапроекты: новый исследовательский реактор откроют в День науки

Диплом почетного доктора Курчатовского института получили 30 ноября сразу три выдающихся деятеля российской науки. Это ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Академии наук Александр Сергеев и глава Института ядерных исследований в Дубне Виктор Матвеев.

- Надевайте сами.

Церемониальное облачение — профессорская мантия накинута на плечи. Глава Российской академии наук — теперь почетный доктор Курчатовского института, один из плеяды мировых светил.

"Мы в этом году все вместе в апреле отметили 75-летие Курчатовского института. И хочу напомнить, что именно в апреле здесь мы и подписали соглашение между Российской академией наук и Курчатовским институтом", — подчеркивает президент РАН Александр Сергеев.

Со сцены обращаются к своим по-научному. Мощность — это же физическая величина, равная скорости преобразования.

Наука уже совершила рывок, получив дополнительные полномочия и финансирование, но нужен еще один, чтобы закрепить научные формулировки в практической плоскости.

Бессменный ректор МГУ — еще один почетный доктор легендарного Курчатовского, для которого университетские выпускники, конечно, база. Ведь самая первая кафедра наносистем открыта в МГУ больше 10 лет назад, тогда они — ректор университета и глава Национального исследовательского центра, что называется ударили по рукам на этой мраморной лестнице. После этого в отделении ядерной физики сделаны десятки, сотни совместных проектов.

"Впереди создание совместных центров, хотя кафедра, которой заведует руководитель Курчатовского института в МГУ есть, но мы договорились создавать более крупные центры, где будут и передовые технологии, стратегия и, конечно, молодые люди", — подчеркивает ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Если бы не было такого Курчатовского института, то и не было бы и нашего международного института, который сейчас объединяет под одной крышей 24 страны мира", — подчеркивает директор объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев.

Лидер в области развития высоких энергий, эксперт мегауровня Виктор Матвеев. Такой же мегапроект совместно с Курчатовским создается в Дубне.

"Я думаю, что наше сегодняшнее единение — исключительно знаменательный факт консолидации научного сообщества и позиции постсоветской науки. Есть такое — демонстрация плацдарма успеха", — шутит президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

На этом плацдарме уже построен новый уникальный исследовательский реактор. В Петербургском институте ядерной физики запуск реактора 8 февраля, в День науки.