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30 ноября 201821:13 Марина Наумова

Суд Варшавы решил отправить беглого олигарха Чернякова в Россию

Скандального строителя Алабяно-Балтийского тоннеля Андрея Чернякова второй раз решили выдать России. И на этот раз, надеется российская Генпрокуратура, уже окончательно. Такой вердикт вынес суд Варшавы. В Польше поверили не защите, утверждавшей, что бизнесмена преследуют на родине по политическим мотивам, а российскому следствию. В Москве беглого олигарха обвиняют в хищении 30 миллиардов рублей.

После затянувшихся европейских каникул Андрей Черняков очень скоро может оказаться дома. В окружном суде Варшавы решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Заседание проходило за закрытыми дверями, и уже через час стало известно, что суд разрешил экстрадировать беглого бизнесмена в Россию.

Его вывели в наручниках под конвоем. И хотя полиция стала оттеснять журналистов, сам бизнесмен успел крикнуть, что ему хочется домой. Уже год он ожидает решение вопроса об экстрадиции в польской тюрьме "Беловике". Жалуется на здоровье и на условия содержания.

Адвокат Чернякова сообщил, что сейчас будет решаться вопрос о подачи апелляции. Защита пытается доказать, что на родине бизнесмена преследуют по политическим мотивам. Но решение об обжаловании будет подано лишь после обсуждения вопроса с клиентом.

"Я и мой клиент должны ознакомиться сначала с письменным решением суда. Да, решение об экстрадиции принято. Сейчас будем решать, что делать дальше. Свое слово должен сказать сам подзащитный. Судя по всему, он очень хочет домой, и это можно понять — он же в тюрьме, ему там морально тяжело", — сообщил Конрад-Павел Опальски, адвокат Андрея Чернякова.

"Принято решение о юридической обоснованности выдачи российским властям Чернякова. Преступления, в которых обвиняется Черняков, являются преступлениями и в Польше", — объяснила прокурор Дариуш Шлепокура.

В России скандально известного строителя Алабяно-Балтийского тоннеля обвиняют в мошенничестве и хищениях. В свое время олигарх присвоил астрономическую сумму — 30 миллиардов рублей — и попытался скрыться от банка, у которого взял кредит. Он переселился в Лондон, а после того, как основной кредитор Банк Москвы нашел его там и обратился в Высокий суд Лондона, все активы и недвижимость бизнесмена были арестованы. На торги выставили 11 домов во Флоренции, стоимостью 47 миллионов долларов и шикарные апартаменты в Дубае за 3 миллиона долларов. Сам бизнесмен пустился в бега. Сначала он уехал в Германию, а потом в Польшу, откуда планировал вылететь в Киев. Уже в аэропорту польские сотрудники Интерпола и задержали его.

Теперь окончательное решение об экстрадиции Андрея Чернякова на родину примет Министерство юстиции Польши. Если адвокаты бизнесмена не подадут жалобу в апелляционный суд, вопрос будет рассмотрен без излишней задержки.

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