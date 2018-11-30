Полтора миллиона за несуществующие сосульки: достучаться до коммунальщиков не удается

400 судебных исков против управляющей компании подали жители многоэтажки на проспекте Вернадского в Москве. Суммы в счетах за услуги ЖКХ астрономические, а состояние дома далеко от идеального.

Шокирующий вывод экстренного собрания жителей элитной высотки на проспекте Вернадского: дом заплатил полтора миллиона рублей за несуществующие сосульки. И это лишь одна строчка в квитанциях квартплаты с октября по март.

"Сосульки по моей личной квартире стоят около 500 рублей в месяц. В январе месяце этого года пришла квитанция, в которую были включены платежи за ноябрь прошлого года и за декабрь, за сбитые сосульки", — перечисляет Елена Зарецкая.

"Мы платим за содержание круглосуточной диспетчеризации, мы платим отдельно за содержание службы обеспечения порядка, обслуживание систем контроля управления доступом, содержание АУП УКА. Выходит на сто квадратных метров — 14-15 тысяч. И это без счетчиков", — подчеркивает Дмитрий Аристархов.

При этом подъезды, лестничные клетки и паркинги — в плачевном состоянии.

"Лифты в аварийном состоянии, жители вынуждены из лифтов выходить аварийно", — поясняет Александр Воронченок.

— Это что такое?

— Это у нас аварийный выход из лифта.

— Это вы так вылезаете?

— Да.

"Я несколько раз падала в лифтах, потому что лифт срывается. Я живу на 28 этаже. Много раз это происходило, боюсь уже", — признается женщина.

Решив убедиться в масштабах бедствия, съемочная группа едва не потеряли своих героев. Возмущенное собрание синхронно застряло в лифтах в полным составе.

— Вы что, застряли там?

— Застряли, все!

— А сколько вас там человек?

— Много!!!

Люди поехали на 33 этаж и застряли. Сейчас непонятно, что делать и как их вызволять!

Уже после вызволения жители показали нам самый дорогой пентхауз под крышей, где обитают гастарбайтеры. В запущенные ночлежки превращены и комнаты охраны.

— У нас здесь Казанский вокзал. Такое впечатление, что здесь цыгане живут. Кто здесь живет и на каких основаниях?

— Никто не живет здесь.

— Ну, а эти спальные места и вещи, и одежда, и белье?

— Без комментариев.

Но и в реальных хоромах не укрыться от искрометных выдумок управдома. Праздник Нептуна случился в квартирах в августе во время профилактики отопления. Потоп вызвал переполох.

Однако и после этого увидеться ни с кем из управляющей компании "Омега" просто невозможно.

- Откройте пожалуйста, это собственники.

- Никого нет!

- А сегодня приемный день!

Жильцы всего лишь хотели поинтересоваться, куда исчезают их деньги.

Увы, даже полиция, робко потоптавшись перед дверью, удалилась ни с чем.

"Хотелось бы порекомендовать создать ситуацию, чтобы изменить управляющую компанию общим собранием жильцов. Такое решение можно принять И обратиться в суд с иском о возврате излишне уплаченных средств", — рекомендует жильцам юрист Александр Баламатов.

Но в судах уже 400 подобных исков. Многие выиграны жильцами. Но управляющая компания, по их словам, просто не исполняет судебные решения.