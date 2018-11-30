Страны БРИКС осудили все односторонние санкции в мировой торговле

Страны БРИКС единодушно высказались за отмену всех односторонних торговых ограничений, которые были введены в последние годы в отношении тех или иных государств.

Как передает "Интерфакс", по словам руководителя Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, такое решение приняли на состоявшейся в рамках "Большой двадцатки" неформальной встрече лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Орешкин подчеркнул, что данный вердикт вырабатывался Россией и Китаем для того, чтобы убедить своих партнеров, в том, что в международной торговле необходимо отменить любые односторонние меры, которые были применены в последние годы.

Вместе с тем, министр полагает, что вряд ли G20 поддержит эту резолюцию БРИКС.