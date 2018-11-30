Водитель во время составления протокола напал на полицейских с ножом

В Челябинской области сотрудники ДПС остановили водителя, подозревая, что он нетрезв. За рулем находился 42-летний мужчина, показать свои документы полицейским он отказался, однако прошел со стражами закона в машину для составления протокола.

Инцидент с нападением на полицейских произошел в начале ноября в Миасском районе, однако видео происшествия было обнародовано двадцатью пятью днями позднее. Во время составления протокола остановленный водитель внезапно достал нож и напал на сотрудников дорожно-патрульной службы.

Полицейским удалось скрутить нарушителя и надеть на него наручники. Агрессивный мужчина был доставлен в отделение и арестован на время проведения следственных мероприятий.

В ближайшее время ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. В случае, если задержанный будет признан вменяемым, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».