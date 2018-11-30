В Австрии арестован полковник, обвиняемый в работе на Москву

Австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, взят под стражу.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на местные СМИ.

Прокуратура Зальцбурга сообщила, что 70-летний мужчина, чье имя не называется, арестован на время проведения расследования.

10 ноября он был задержан, но 13 ноября отпущен на свободу, после того, как городской суд отклонил запрос прокуратуры Зальцбурга, просившей оставить подозреваемого под стражей. После этого надзорное ведомство оспорило решение в суде Линца, который удовлетворил данную апелляцию.

В ноябре австрийские средства массовой информации проинформировали читателей и зрителей, что бывший офицер в период своей службы в армии Австрии не менее 20 лет занимался шпионажем в пользу России и в частности, передавал ей данные с семинаров НАТО. За что якобы получил 300 тысяч евро.

По данным прессы, полковник мог быть завербован во время командировки в одну из ближневосточных стран.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений о причастности австрийского военного в шпионаже в пользу России.