"Динамо" спаслось в матче с "Рубином"

Шестнадцатый тур Российской премьер-лиги, а вместе с ним и второй круг стартовал матчем в Казани. "Рубин" принимал московское "Динамо". Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом "Рубина", в рядах которого выделялся Хорен Байрамян. Миниатюрный полузащитник угрожал воротам сам и выводил на удар товарищей. Но вратарю Антону Шунину удалось отвести угрозу.

Во втором тайме игра выровнялась. Уже гости стали угрожать воротам Ивана Коновалова. Но первый мяч побывал в воротах "Динамо", причем отправил его туда динамовский футболист. Казанцы подали угловой, мяч после серии рикошетов попал в голову нападающего гостей Евгения Луценко и отскочил за линию. Шла 76 минута.

Но "Динамо" успело отыграться в оставшееся время. Спас бело-голубых молодой нападающий Вячеслав Грулев, вышедший на замену. С его ударом не справился голкипер Иван Коновалов.

Встреча завершилась вничью 1:1. У "Рубина" стало 22 очка, и казанцы занимают 8 месте. "Динамо" с 17 очками идет 12-м.