Ночью морозы в Москве достигнут отметки в 17 градусов

Температура в Москве в ночь на 1 декабря может опуститься до 17 градусов мороза, предупреждают синоптики.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность столицы предупредили специалисты Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что ночью температура в центре города может составить -15…-17°, по области -11°…-18, местами -22°. По данным метеорологов, последняя ноябрьская ночь в столичном регионе стала холодной с начала осени.

Подчеркивается, что атмосферное давление 30 ноября превысило норму на 20 единиц, достигая 768 мм ртутного столба.

Днем 1 декабря морозы ослабнут, и столбик термометра покажет по прогнозам -6°…-8°. 2 декабря зима еще немного отступит и температура в дневное время составит -3°…-5°.