КХЛ. "Ак Барс" был сильнее "Локомотива"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно две встречи. В Казани обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" победил ярославский "Локомотив" 5:3. "Витязь" в Подольске с результатом 3:2 обыграл братиславский "Слован".

"Ак Барсу" понадобилось пять с половиной минут, чтобы выйти вперед. Гол на счету Романа Манухова. Через 19 минут Артем Михеев забросил вторую шайбу, но незадолго до второго перерыва гости усилиями Артура Каюмова одну шайбу отыграли.

Насыщенным оказался третий период. Сначала казанцы Владимир Ткачев и Джастин Азеведу довели преимущество хозяев до 4:1. Но "Локомотив" благодаря точным броскам Артема Ильенко и Андрея Локтионова сократил отставание до минимума. В конце третьего периода гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но выгод из этой меры не извлекли. Наоборот, Роб Клинкхаммер поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 5:3. "Ак Барс" набрал 53 очка и идет третьим в Восточной конференции. "Локомотив" с 45 очками занимает четвертое место на Западе.

"Слова" после двух периодов выигрывал у "Витязя" 2:0 благодаря дублю Рудольфа Червены. Но в третьем периоде Алексей Макеев и Александр Семин сумели восстановить равновесие. Основное время завершилось вничью 2:2. За минуту до конца дополнительного периода Семин принес "Витязю" победу 3:2. Клуб из Подмосковья занимает 9 место на Западе, набрал 30 очков и опережает "Слован" на 7 очков.