На Аляске произошло сильное землетрясение, но угрозы цунами нет

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске, однако подземные толчки не привели к формированию цунами.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировала Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземной стихии находился всего в 13 километрах от главного города штата Аляска – Анкориджа, в котором имеются значительные повреждения зданий.

Из-за землетрясения местные телевизионные каналы прекратили свою работу. Наблюдаются перебои с электроснабжением телефонных линий и светофоров. К югу от столицы Аляски шоссе было перекрыто из-за камнепада.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что президент США Дональд Трамп проинформирован о стихии на Аляске и он следит за информацией оттуда.

Национальный центра предупреждения о цунами США сообщил, что ранее распространенная информация об опасности возникновения цунами на западном побережья Штатов, не подтвердилась.