Евролига. "Химки" обыграли дома "Панатинаикос"

"Химки" одержали четвертую победу в баскетбольной Евролиге. Подмосковные баскетболисты победили на своей площадке греческий "Панатинаикос" 76:68. В матче принимал участие лидер химчан Алексей Швед.

Химчане выиграли первую четверть 29:25. Во втором игровом отрезке шла равная борьба – 19:19. В третьем периоде "Химки" нарастили преимущество 11:7 и в итоге победили с разницей в 8 очков. Самым результативным в отсутствие Шведа стал Энтони Гилл, набравший 21 очко.

Эта победа стала для "Химок" четвертой в десяти играх и третьей подряд. Российский клуб поднялся на десятое место. 6 декабря подмосковный клуб сыграет в гостях с немецкой "Баварией".