Захарова: риторика украинского журналиста - геббельсовская пропаганда чистой воды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире программы "60 минут" шокирующее сообщение агентства УНИАН о том, что якобы "у Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ". Автором этой сенсации стал украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Я глазам своим не поверила. Это даже уже не пропаганда, это просто чистый Геббельс, как он есть!" — возмутилась Захарова.

"Сейчас введено военное положение. Безусловно, ключевым в военном положении является пропаганда. Это обслуживающий персонал. Это агентство, которое стало ручным механизмом по реализации и доведению до граждан обоснования, для чего нужно военное положение. Ведь в подводке к этой новости у себя на странице господин Цимбалюк и сказал: "Нужно прекращать любые дискуссии на тему того, нужно или не нужно введение военного положения. На нас нападут, нас оккупируют, и я знаю, где это будет — там, где находятся российские диппредставительства". Это говорит человек, который у вас общается в прямом эфире и делает это абсолютно без каких-либо купюр, вы его не вырезаете", — отметила официальный представитель МИД.

"Роман Цимбалюк, являясь журналистом Украины в РФ, имеет аккредитацию и доступ на все мероприятия. Он пишет все эти фейки, он не берет официальный комментарий и не публикует официальное интервью с российскими представителями. Когда вот таких так называемых информационных инцидентов стало уже немало, я предложила господину Роману Цимбалюку записать нормальное, полноценное интервью для того, чтобы они не делали эти фейки. Сесть и поговорить в любом виде: прямой эфир, YouTube канал, телевидение, под диктофон — любой формат. Он сказал, что это интересно, взял паузу. А потом перезвонил и сказал, что ему это заблокировали, потому что информационная война, и нас в их эфире быть не должно... Они дошли до того, что берут фотографии, делают скриншоты из видео, дорисовывают их, пишут, что мы все пьем боярышник и сидим на наркотиках. И в этой информационной реальности они живут. У вас военное положение, а вы только что выпустили классическую дезинформацию по канонам геббельской пропаганды", — заявила Захарова.

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