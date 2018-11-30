Два человека погибли при падении самолета на жилые дома

Частный самолет упал на жилые дома на севере города Сан-Паулу в Бразилии, погибли два человека, еще двенадцать получили ранения различной степени тяжести.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пожарная служба Сан-Паулу, отметив, что экстренные службы города работают на месте происшествия.

Это не первая авиакатастрофа частного самолета за неделю в Бразилии. 26 ноября двухмоторное воздушное судно, вылетевшее из города Белу-Оризонти, потерпело крушение при заходе на посадку недалеко от города Жекитаи. При этом погибли четыре человека.