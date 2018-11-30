Харуки Мураками номинирован на премию за худшее описание секса в литературе

Представители британского журнала Literary Review номинировали знаменитого японского писателя Харуки Мураками на ежегодную премию за худшее описание секса в литературе, сообщает Guardian.

Одержать победу в столь сомнительной номинации может отрывок из романа Мураками "Убийство командора". Ознакомиться с "премиальным" фрагментом можно тут.

Помимо Мураками на "антипремию" номинированы еще семь, менее известных писателей, женщин среди них нет. Победителя объявят 3 декабря.

Мураками уже дважды номинировали на звание "автор худшего текста о сексе", сначала за постельные сценые в его романе "1Q84 (Тысяча невестьсот восемьдесят четыре)", потом – за фрагменты в книге "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий".