Эксперт: торговая война между США и КНР может привести к спаду в экономике

Саммит "большой двадцатки" может стать той площадкой, где Китай и США сумеют преодолеть торговые разногласия, а если этого не произойдет, в следующем году может начаться спад в мировой экономике, считает глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В интервью РИА Новости он выразил надежду на то, что на площадке G20 Китай и США сумеют преодолеть торговые разногласия. По его словам, есть два варианта развития событий: или американский президент достигает приемлемого соглашения с Китаем, или, если этого не случится в ближайшее время, это приведет к мировой рецессии, которая может начаться уже в 2019 году.

Летом и осенью США ввели пошлины на импорт китайских товаров в размере 25% и 10%. Китай предпринял ответные меры. За несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 млрд долларов.