Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения Золотого мяча. Награда, присуждаемая лучшему футболисту года, будет вручена в Париже 3 декабря.

Как сообщил на своей странице в соцсети итальянский журналист Алессандро Альчато, португалец занял второе место в опросе. Криштиану Роналду, рассчитывавший на победу, решил пропустить мероприятие.

Официально итоги голосования еще не оглашены. Но согласно информации "Спорт-Экспресс", основанной на записи Альчато новым обладателем Золотого мяча стал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. На третьем месте французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.