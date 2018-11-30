Страны ОЗХО не согласовали итоговый документ Обзорной конференции

Членам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не удалось согласовать текст документа по итогам Обзорной конференции организации, проходившей в Гааге 21-30 ноября. Большой раскол в организацию вносят США. Об этом сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, некоторые западные страны сделали все возможное для того, чтобы итоговый документ не удалось согласовать.

"По сути, они "убили" обсуждаемый проект, вбросив в самый последний момент формулировки, абсолютно неприемлемые значительному числу государств, в том числе и нам, по принципиальным соображениям".

Он подчеркнул, что по инициативе России, тем не менее, удалось принять совместное заявление, содержащее призыв к восстановлению в ее рамках духа сотрудничества и консенсуса, передает ТАСС

Также Александр Шульгин констатировал, что Соединенные Штаты продолжают вносить раскол в организацию.

"Для них необходимо, чтобы ОЗХО была послушным инструментом для решения нужных им задач. Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают", — отметил Александр Шульгин.

Он добавил, что США выдвигали надуманные и ни на чём не основанные обвинения в адрес Сирии, России и Ирана.

20 ноября ОЗХО приняла решение об увеличении бюджета организации на 2,4 миллиона евро. Деньги пойдут на создание атрибутивной группы. Без суда и следствия она будет определять виновных в применении запрещенных веществ.

Против данного решения выступали Россия и Китай. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что голосованию сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран.

О том, почему ОЗХО получила право назначать виновных и кто продавил это решение, — смотрите передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым".