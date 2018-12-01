Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

Новым президентом Международной федерации спортивной стрельбы избран российский предприниматель Владимир Лисин. Он сменил на этом посту мексиканца Олегарио Васкеса.

Васкес, возглавлявший федерации на протяжении 37 лет, не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок. На проходящей в Мюнхене генеральной ассамблеи организации прошли выборы нового президента. На высший пост претендовали двое – Владимир Лисин и итальянец Лучано Росси. Лисин набрал 148 голосов, Росси – 144. Таким образом, новым руководителем избран 62-летний россиянин.

Владимиру Лисину принадлежат Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Также он руководит Стрелковым союзом России и Европейской конфедерацией стрелкового спорта.

