Дмитрий Медведев о материнском капитале и "Дальневосточном гектаре"

Бурятия и Забайкалье войдут в программу "Дальневосточного гектара", сообщил Дмитрий Медведев. Это один из вопросов, который премьер и председатель "Единой России" обсудил во время ежегодного приема граждан.

Речь также шла о расселении ветхого жилья и переоснащении онкологических диспансеров. Дмитрий Медведев поддержал идею разрешить тратить материнский капитал на строительство дома в садовом товариществе.

"Этот вопрос пока не решен", — сказал премьер-министр. Он напомнил, что за все годы существования материнского капитала неоднократно расширялись возможности по его использованию.

"Цель материнского капитала не в том, чтобы следовать нормам какого-то конкретного закона, а в том, чтобы решить важнейшие семейные задачи", — отметил Дмитрий Медведев.

"По большому счету, людям все равно, каков правовой статус земли. Мне кажется, расширение использование возможности использования материнского капитала вполне обосновано. Необходимо внести изменения в действующее законодательство, потому что в настоящее время таких правил не существует", — сказал он.