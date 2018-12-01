Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку "большой двадцатки" для выработки подходов к реформе Всемирной торговой организации. ОБ этом сообщила представитель президента в "двадцатке" Светлана Лукаш.

По ее словам, это нужно, чтобы через год, когда саммит пройдет в Японии, выступить "с какими-то совместными предложениями в этой сфере".

По словам Лукаш, с таким предложением российский президент выступил, открывая второе рабочее заседание саммита "двадцатки", которое было посвящено рискам и текущему состоянию мировой экономики, передает ТАСС.

Светлана Лукаш подчеркнула, что сейчас работа ВТО не отражает текущие реалии, например, не вполне эффективна в регулировании новых сфер торговли (электронная торговля, торговля услугами, инвестиции). Этим обусловлена необходимость в модернизации организации.