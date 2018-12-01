Велоспорт. Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

В Берлине проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке. Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Воинова стали победительницами в командном спринте.

Представляющие команду Gazprom-Rusvelo Дарья Шмелева и Анастасия Воинова в финале победили дуэт из Германии Мириам Вельте и Эмма Хинце. Третье место заняли китаянки Линь Цзюньхун и Чжун Тяньши.

В октябре Дарья и Анастасия также стали победительницами Кубка мира. Соревнования проходили во французском городе Сен-Кантен-ан-Ивелин.