На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин

На Кубани более 650 машин застряли в снежном плену. Из-за бурана временно закрыто движение на участке трассы "Кавказ" в районе Армавира и подъезд к Майкопу.

На дорогах снежные заносы, местами высотой больше метра. Спасатели оказывают помощь попавшим в заторы. Организован подвоз топлива.

Развернуты несколько пунктов обогрева, где находятся более полутора сотен человек. Их обеспечили горячим питанием. Работает дорожная техника, дороги обрабатывают противогололедным составом, сообщает "Россия 24".