Песков: рукопожатие президентов – элемент вторичный

Отсутствие диалога с США приводит к росту напряженности, и это гораздо более серьезное последствие несостоявшейся встречи президентов двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президентам двух стран нужно было встретиться, потому что на повестке дня острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только двух стран, но и Европы, Азии, всего мира", — подчеркнул он. По его словам, чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит.

Пресс-секретарь упрекнул журналистов в том, что сообщениями о рукопожатии президентов или его отсутствии представители СМИ отодвигают на второй план более важные вещи. "Рукопожатие было конечно, они поздоровались, но вообще это абсолютно не важно, это вторичные элементы, на которые не стоит обращать внимание", — добавил Песков.

Владимир Путин готов продолжить диалог с Дональдом Трампом, отметил Дмитрий Песков.

А пока вместо встречи с американским президентом в субботу пройдет встреча с турецким. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся и обсудят сирийские проблемы.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным из-за ситуации с инцидентом между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе.

25 ноября украинские корабли пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды России. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Экипажи арестованы.