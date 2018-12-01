Россия может внедрить в Аргентине свою технологию добычи урана

Аргентина предложила Росатому внедрить российскую технологию по добыче урана в стране. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев по итогам первого дня саммита G20 в Буэнос-Айресе.

С предложением о внедрении технологии инициативно вышла аргентинская сторона, сообщил Алексей Лихачев. По его словам, технология и экономически эффективна, и экологически защищена. Россия, отметил он, готова пойти на такую локализацию, но "в рамках своего интереса".

Глава Росатома рассказал, что наиболее эффективно сейчас развиваются отношения с Боливией, где на базе российского реактора строится центр науки и ядерных технологий. Перспективно и сотрудничество с Бразилией, куда Россия поставляет обогащенный уран, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Аргентина обсуждают ряд проектов в ядерной сфере, среди них — строительство атомной электростанции российского дизайна и продажа плавучей АЭС.