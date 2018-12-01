Биатлон. Стали известны составы смешанных эстафетных команд

В воскресенье в словенской Поклюке стартую первый этап Кубка мира по биатлону. По традиции в первый день пройдут супермикст и смешанная эстафета.

Стали известны имена спортсменов, которые будут представлять Россию в первый день соревнований. Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал составы эстафетных команд, сославшись на главного тренера Анатолия Хованцева.

В супермиксте пару составили Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев. Что касается смешанной эстафеты, то выбор пал на Ирину Старых, Екатерину Юрлову-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова.