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1 декабря 201803:55

Российская база на Луне заработает через 20 лет

roscosmos.ru

Между 2036 и 2040 годами на Луне планируется развернуть полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета Российской академии наук по космосу.

На эти годы также запланирована доставка на базу крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов научными экспериментами.

В документе не уточняется, что будет собой представлять полноценная лунная база. Однако это указано в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН от 2014 года, сообщает РИА Новости.

Она должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке лунного вещества. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.

В начале ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Луну планируется изучать с помощью роботов-аватаров. Тогда речь шла о создании необитаемой базы, задачи которой будут решаться роботизированными системами — аватарами.

Освоение пространства за пределами орбиты Земли ученые сравнивают с эпохой великих географических открытий. Смотрите специальный репортаж Дмитрия Кодаченко "Фаза Луны", посвященный новой эре освоения космоса.

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