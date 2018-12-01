Российская база на Луне заработает через 20 лет

Между 2036 и 2040 годами на Луне планируется развернуть полномасштабную базу. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета Российской академии наук по космосу.

На эти годы также запланирована доставка на базу крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов научными экспериментами.

В документе не уточняется, что будет собой представлять полноценная лунная база. Однако это указано в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН от 2014 года, сообщает РИА Новости.

Она должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке лунного вещества. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.

В начале ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Луну планируется изучать с помощью роботов-аватаров. Тогда речь шла о создании необитаемой базы, задачи которой будут решаться роботизированными системами — аватарами.

Освоение пространства за пределами орбиты Земли ученые сравнивают с эпохой великих географических открытий. Смотрите специальный репортаж Дмитрия Кодаченко "Фаза Луны", посвященный новой эре освоения космоса.