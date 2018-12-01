Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

Татьяна Стукалова, защищающая нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, заявила, что обстоятельства дела изменились в пользу ее подзащитных. Адвокат считает, что братьев Кокориных нужно освобождать из-под стражи.

В настоящее время Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев находятся в Бутырском СИЗО. Срок содержания под стражей истекает 8 декабря, но в пятницу появилась информация об его продлении еще на два месяца. Адвокат Татьяна Стукалова утверждает, что никакого официального уведомления о продлении срока содержания не получала.

Более того, на своей странице в социальной сети Татьяна Стукалова сообщила, что результаты проведенных в последнее время следственных действий свидетельствуют о том, что Кокориных нужно освобождать из-под стражи. Обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. Раскрывать подробности адвокат не стала, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.