Илья Ковальчук не сможет помочь "королям" в ближайших играх

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" не сможет в течении нескольких дней рассчитывать на своего нападающего Илью Ковальчука. Олимпийский чемпион повредил голеностоп.

Ковальчук получил травму на тренировке. Илья точно пропустит ближайший матч с "Калгари Флеймз" и возможно еще несколько встреч. В нынешнем сезоне 35-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 9 голевых передач.

Илья Ковальчук вернулся в НХЛ после пяти лет выступлений в КХЛ за петербургский СКА. Ранее Илья с 2001 по 2010 года играл за "Атланта Трэшерз", а с 2010 по 2013 з "Нью-Джерси Дэвилз".