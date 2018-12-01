Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

Голливудские суперзвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению об условиях опеки над их шестью детьми после двух лет бракоразводного процесса.

По словам адвоката актрисы, договоренность была достигнута две недели назад, а теперь оно подписано обеими сторонами и судьей​​​. Теперь необходимость судебного разбирательства отпадает. Условия соглашения не разглашаются, передает РИА Новости.

Документы на развод Анджелина Джоли подала осенью 2016 года, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Звезды Голливуда прожили вместе 10 лет. Пара воспитывает шестерых детей, трое из которых — приемные. СМИ сообщали, что в какой-то период сумма долга по алиментам у Брэда перевалила за полтора миллиона долларов.

Также ходили слухи, что Анджелина Джоли готовится к очередной свадьбе. Избранником голливудской звезды стал 40-летний бизнесмен и филантроп из Британии. Скромная церемония состоится в национальном заповеднике в Камбодже. Обряд будущие супруги хотят провести согласно буддистским традициям: невеста предстанет в сари, а на шведском столе будут только местные деликатесы.

Питт тоже один не остался. Его новой избранницей стала 21-летняя британская актриса Элла Пернелл, которая моложе Питта на 32 года и при этом похожа на молодую Анджелину (родилась в 1975 году). По некоторой информации, Джоли в ярости из-за того, что ее бывший муж увлекся кем-то, кто напоминает молодую версию ее самой.