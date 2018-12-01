Транспорт в Ростовской области переведут на газовое топливо. Для этого "Газпром" в несколько раз увеличит количество газозаправочных станций в регионе, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

Он совершил рабочую поездку в регион и пообщался с местными водителями. Оказалось, что правда, спрос на голубое топливо со стороны водителей большой. Ростовская область входит в тройку лидеров по использованию газа в качестве автомобильного топлива.

"Если мы четыре года назад имели несколько единиц техники, которая могла работать на природном газе, то сегодня наша промышленность имеет порядка полутора сотен экземпляров техники, которая может производиться в серийном порядке", — заявил Виктор Зубков, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспертов газа, председатель Совета директоров ПАО "Газпром".