Саммит G20: темы и встречи второго дня

В Буэнос-Айресе начинается второй день саммита большой двадцатки. Мировые лидеры обсудят проблемы изменения климата, энергетики, инфраструктуры и продовольственной безопасности. У президента России сегодня насыщенная повестка дня.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в планах Владимира Путина — участие в двух рабочих заседаниях саммита и ряд двусторонних встреч.

По завершении официальной программы у российского президента полномасштабные переговоры с коллегой из Аргентины, обсудят наращивание экономического сотрудничества двух стран.

Накануне Владимир Путин пообщался с коллегами из Индии и Китая. Российский лидер предложил проводить встречи в трёхстороннем формате регулярно.

На саммите с Эммануэлем Макроном Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы международной безопасности и деловые связи Москвы и Парижа. В начале встречи Путин тепло приветствовал французского президента, вспомнив недавний визит в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

По завершении официальной программы принимающая сторона устроила программу культурную. Лидеров "большой двадцатки" пригласили в легендарный оперный театр Колон, где показали спектакль "Аргентум". На сцену вышла звезда аргентинского танго Мора Годой.