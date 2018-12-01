Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" выиграл седьмой матч подряд.

На этот раз столичный клуб победил на своей площадке "Нью-Джерси Дэвилз" с результатом 6:3. Три шайбы в составе победителей забросил Николас Бекстрем. На счету Александра Овечкина гол и две результативных передачи. Всего же Овечкин в нынешнем сезоне забросил 18 шайб и 30 ассистировал партнерам.

"Флорида Пантерз" дома сумела в дополнительное время обыграть "Баффало Сэйбрз" 3:2. Хозяева площадки ушли от поражения в основное время благодаря голу Евгения Дадонова. Теперь на его счету 11 голов и 13 пасов.

"Каролина Харрикейнз" принимала "Анахайм Дакс" и долго вела в счете 1:0. Гол на счету Андрея Свечникова, который отличился в 6 раз в сезоне. Но за четыре минуты до завершения третьего периода "утки" смогли отыграться. После 60 минут игрового времени ничья 1:1. А в овертайме гости добились успеха и победили 2:1.