Россия - Аргентина: первые итоги экономических переговоров

Президент России Владимир Путин примет в субботу участие во втором и заключительном дне саммита "большой двадцатки". Также он проведет переговоры с президентом страны Маурисио Макри. К этому времени стало известно о некоторых экономических соглашениях.

В 2017 году объем товарооборота между нашими странами увеличился на 5,6% — до 890 млн долларов, а в январе — сентябре этого года его объемы выросли более чем на четверть — до 915,6 млн долларов. Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли превысят 1 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Мирный атом

По заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, аргентинские партнеры предложили локализовать в этой стране технологии добычи урана. Он отметил, что стороны выйдут на подписание двух документов. Это стратегический документ о сотрудничестве в сфере использования мирного атома и дорожная карта — перечень проектов во исполнение этого документа.

"Мы планируем работать с ними по малым реакторам, в том числе по плавучим станциям. Планируем работать с ними по топливному циклу для тех реакторов, которые Аргентина строит по всему миру", — сказал Лихачев.

Удобрения

Стало известно, что в Аргентину будет увеличен экспорт российских удобрений, о чем сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В Буэнос-Айресе будет подписано соглашение между аргентинцами, РФПИ и компанией "Фосагро". В целом компания намеревается увеличить объем поставок удобрений в латиноамериканский регион на четверть. На Аргентину в 2018 году придется 165 тыс. тонн.

Сельское хозяйство

Замминистры сельского хозяйства России и Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве. Аргентинский чиновник отметил, что 98% экспорта Аргентины в Россию приходится на продукцию агропромышленного сектора, и подписание подобных соглашений способствует развитию двусторонних отношений.