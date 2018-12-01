На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

Несовершеннолетний курсант парашютной секции погиб во время тренировок на Сахалине. У него не раскрылся парашют.

По предположениям очевидцев, у молодого человека не раскрылся основной парашют, а для запасного не хватило высоты для приземления. По факту смерти организована проверка, сообщает РИА Новости.