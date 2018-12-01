В Краснодарском крае сейчас не проехать и не пройти из резкого ухудшения погоды. Ветер, снежные заносы и гололед серьезно затруднили движение на местных дорогах. По данным МЧС, заблокированными оказались порядка 650 автомобилей.

Попавшим в беду водителям подвозят топливо, для них же работают пункты обогрева. Действует оперативный штаб. Дороги расчищают 54 единицы снегоуборочной техники. По прогнозам синоптиков, погода на Кубани улучшится только к понедельнику, передает "Россия 24".