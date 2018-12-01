Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост".

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.

В апреле этого года Джордж Буш-старший две недели пробыл в Методистском госпитале Хьюстона, куда был госпитализирован с заражением крови. Это произошло после похорон его жены Барбары, умершей 17 апреля. В январе и в апреле 2017 года Буша-старшего госпитализировали с пневмонией.

Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора Флориды, сообщает ТАСС.

В мае 2016 года Джордж Буш-старший назвал действующего главу государства Дональда Трампа хвастуном. Высказывания Буша опубликованы в новой книге американского историка Марка Апдегроува, которая вышла в ноябре 2017-го. Она называется "Последние республиканцы" и посвящена Бушам (старшему и младшему).

"Мне он не нравится. Я не знаю многого о нем, но знаю, что он хвастун. Я не слишком в восторге от того, что он лидер", — заявил бывший американский президент Марку Апдегроуву.