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1 декабря 201808:48

Овечкин вышел на чистое 15-е место в списке бомбардиров НХЛ

Global Look Press

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое 15-е место в списки бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата россиянин забил в ворота "Нью-Джерси Девилз" свою 626-ю шайбу в заокеанской карьере.

Ранее Овечкин делил 15-ю строчку с Джеромом Игинлой и Джо Сакиком, на счету которых по 625 голов. Однако шайба в ворота "дьяволов" сделала Ови единоличным держателем 15-й позиции. Теперь форвард "кэпз" отстает от занимающего 14-е место Дэйва Андрейчука на 14 шайб – в его активе 640 голов.

Лидером же среди всех бомбардиров НХЛ является Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

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