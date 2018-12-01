Задымление в торговом центре в Казани: эвакуированы 100 человек

Около 100 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного комплекса "Тандем" в Казани, в одном из ресторанов которого возникло задымление. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

По сообщению Главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о задымлении в ресторане "Сэко" в комплексе "Тандем" поступило в 23:53 (время совпадает с московским). Прибывшие пожарные установили причину задымления: тление масляных отложений в вентиляционной системе ресторана. Этот процесс был ликвидирован обслуживающим персоналом ТРК "Тандем".

Из самого ресторана из-за задымления были эвакуированы 16 человек, погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости. В ликвидации задымления были задействованы 55 человек и 18 единиц техники.