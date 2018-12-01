Саммит G20 в Буэнос-Айресе: на повестке дня - острые вопросы

В Буэнос-Айресе — второй день саммита "Большой двадцатки". Это уже тринадцатый по счету форум крупнейших мировых экономик. Российский лидер Владимир Путин накануне провел несколько встреч на высшем уровне. На 1 декабря также запланирована обширная деловая программа.

Аргентинское танго, если исполнять умеючи, может и до слез довести. Хозяин саммита Маурисио Макри в танцах толк знает — стоя аплодирует и плачет.

Рядом в ложе — Ангела Меркель, как раз подоспела к ужину и танцам. Начало "двадцатки" канцлер пропустила из-за поломки своего самолета. Может быть, о том, как летела 15 часов обычным рейсовым, она рассказывала Владимиру Путину. Уставшей не выглядела — улыбалась.

На фотографировании журналисты ловили каждый жест: как же Путин и Трамп поздороваются? Днем на таком же общем снимке кадры трансляции оборвались на самом интересном месте, когда американский президент подходил к российскому. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков скажет: они поприветствовали друг друга.

"Поздоровались или не поздоровались — это абсолютно вторичные элементы. На повестке дня — острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, стран Юго-Восточной Азии и всего мира", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет запланированные переговоры с Путиным, хотя в Буэнос-Айресе лидеры живут на одной улице — соседние гостиницы в двух шагах друг от друга. Вокруг — усиленная охрана. Все объекты саммита — в тройном кольце безопасности.

На время саммита "Большой двадцатки" центр Буэнос-Айреса превращают как будто в неприступную крепость. Дело не только в статусе мероприятия, но и в специфике Аргентины: не самая безопасная страна. Местные газеты, говоря о защите гостей, напоминают о факте биографии президента Маурисио Макри. Когда он еще не был политиком, в возрасте чуть за 30 случилась его личная драма — его похитили. Семья тогда заплатила многомиллионный выкуп за освобождение.

Для аргентинского президента саммит без эксцессов — дело чести. Он выделил 22 тысячи солдат и полицейских на охрану порядка. Кортежи лидеров пробираются через кордоны силовиков, чтобы в перерывах заседаний "двадцатки" успеть провести еще и свои встречи.

Столпотворение на переговорах Путина и Макрона: за год президенты России и Франции видятся уже в шестой раз.

"Отношения наши развиваются, В прошлом году товарооборот вырос на 16,5 процента. И в этом году такой же темп", — говорит российский президент.

"Нам есть, что обсудить и совместно поработать, и я рад этой возможности. Мы хотели бы обсудить вопросы кибербезопасности, а также общую архитектуру безопасности и обороны в Европе", — сказал Эммануэль Макрон.

Проходит в Буэнос Айресе и встреча в непривычном формате: Россия, Индия и Китай — сокращенно РИК. Раньше тройка встречалась на уровне глав МИД, сегодня — президенты за общим столом. Китайцы — любители фотографироваться — спешат запечатлеть себя на фоне табличек. В чем историчность трехсторонних переговоров, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Общность интересов позволяет синхронизировать позиции на международной арене. Поэтому эта встреча очень важная", — говорит пресс-секретарь.

Служба безопасности Поднебесной перестраховывается и проверяет воздух в комнате газоанализатором. Дышать можно спокойно, переговоры начинаются.

"Предложили организовать сегодняшнюю встречу потому, что обстановка в мире, процессы, происходящие в нашем общем регионе, в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран. Мы могли бы более активно заняться сопряжением крупных интеграционных проектов, которые реализуются с участием наших стран, таких как Евразийский экономический союз, китайская инициатива "Один пояс — один путь", — говорит Владимир Путин.

"Назрела такая необходимость нам троим более активно встречаться и взаимодействовать. Мы должны играть особую роль на глобальной сцене, а также искать пути развития в отношениях между нашими странами", — отмечает премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы несем особую ответственность за будущее региона и мира в общем и целом. Сейчас мир сталкивается с новыми рисками и вызовами. Тесное сотрудничество между нашими тремя странами на этом фоне становится все более и более важным для обеспечения глобальной стабильности", — подчеркивает председатель КНР Си Цзиньпин.

Трехсторонние встречи условились проводить регулярно. Сразу после Владимир Путин и Си Цзиньпин провели еще и двустороннюю беседу. Они общались, а на улице все взгляды были прикованы к их машинам. Лидеры по Буэнос-Айресу перемещаются на отечественных автомобилях. На лимузине Си Цзиньпина — иероглифы, правда, номеров нет. У машины Владимира Путина все официально — московская регистрация. Его "Аурус" фотографируют зеваки.

Как раз после этих переговоров лидеры и направились в театр. Первый день саммита завершился культурной программой. Уже через несколько часов "двадцатке" снова за большой стол переговоров.