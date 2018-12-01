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1 декабря 201810:18

Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

Российский легионер "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук не сможет помочь своей команде в ближайших играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В лодыжке нападающего "королей" обнаружена инфекция.

Изначально сообщалось о том, что Ковальчук не сможет принять участие в матче "регулярки" против "Калгари Флэймз" (1:4) из-за травмы голеностопа, однако позже главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден назвал точную информацию отсутствия в игре.

"Это инфекция, а не травма, которую он получил на льду, — приводит слова наставника "Кингз" Спорт24.Ru со ссылкой на LA Kings Insider. – Это случилось достаточно внезапно. На данный момент затрудняюсь прогнозировать, сколько времени займет его выздоровление".

Напомним, что Ковальчук вернулся в НХЛ накануне нынешнего сезона. "Лос-Анджелес" после 25 игр с 19 баллами замыкает турнирную таблицу лиги. Россиянин принял участие в 25 играх, набрав 14 (5+9) очков.

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