Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов не будет удостоен звания Заслуженного мастера спорта после успешной защиты титула в бое против ирландца Конора Макгрегора. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Выступление Нурмагомедова было по-настоящему выдающимся, но, к сожалению, Хабиб пока не получит звания ЗМС из-за того, что турнир не входит в календарь Минспорта и международной федерации смешанных единоборств, — заявил Колобков в разговоре со "Спорт-экспрессом". – Да, там сильный состав участников, а UFC является очень уважаемой организацией, но, чтобы присвоить звание заслуженного мастера спорта, нужно соответствовать регламенту. А пока это только коммерческий турнир, который не входит в международную федерацию".

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде. Он имеет в своем активе 27 побед в 27 поединках.