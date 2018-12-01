ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытана модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО). Очередной испытательный пуск был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система ПРО стоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Предыдущие испытательные пуски новой российской противоракеты также были успешными, они проводились, в частности, в апреле и июле нынешнего года.