Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

Очевидцы опубликовали в Сети фото последствий схода с рельсов товарного поезда, произошедшего на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги в Омской области.

Напомним, что вечером в пятницу, 30 ноября, произошел сход 35 вагонов, в том числе – платформ, на которых находилась гусеничная военная техника, и цистерн с мазутом.

К счастью, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших, угроза экологии также отсутствует. Специалисты работают над устранением последствий ЧП и оценкой нанесенного ущерба.

А настоящее время движение на перегоне, где произошла авария, осуществляется по одному пути в обоих направлениях. Задержка пассажирских поездов, следующих по данному направлению, составляет от полутора до четырех часов.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".