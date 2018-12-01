СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подозревается в изменении своих показаний в деле с обвинением в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. В 2009 году футболист на опросе давал разные ответы на одни и те же вопросы.

Согласно информации, которую приводит немецкий Spiegel, в сентябре 2009-го года португалец на вопрос, поднимала ли Майорга голос или кричала на него он ответил, что "она говорила "нет" и "остановись", а уже в декабре того же года он ответил отрицательно: "Нет".

Кроме того, Роналду в декабрьских показаниях 2009-го года также дал отрицательный ответ на вопрос о том, говорила ли Майорга ему что-то после инцидента в отеле. Однако за три месяца до этого он отвечал иначе: "Она сказала мне, что я идиот, который вынудил ее сделать это. Я ответил ей, что мне жаль".

Напомним, что накануне 34-летняя американка подала в суд на звездного португальца за изнасилование, которое произошло в одном из отелей Лас-Вегаса в 2009-м году. Роналду, в свою очередь, обвинил ее в том, что она хочет прославиться за счет него.