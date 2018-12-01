Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

В Сети опубликованы кадры спасения людей, оказавшихся с снежном плену на автомобильных дорогах Краснодарского края.

Напомним, что в результате резкого ухудшения погоды – сильного ветра, снежных заносов и образовавшегося гололеда, в регионе сложилась сложная дорожная обстановка, в том числе – на федеральных автодорогах "Дон" и "Кавказ".

Около 650 автомобилей оказались заблокированы на трассах в районе Армавира и около подъезда к Майкопу.

"Для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора задействована группировка … общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек 39 единиц техники", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Утром в субботу действовали уже восемь стационарных пунктов временного размещения, где находились 245 человек, в том числе – 89 детей, кроме того, функционирует пять мобильных пунктов обогрева.

Для эвакуации водителей и пассажиров используют специальную технику, в том числе – снегоболотоходы, снегоходы и автомобили повышенной проходимости.

По прогнозам синоптиков, погода на Кубани улучшится только к понедельнику.